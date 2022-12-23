Территория талантов: центру "Сириус" исполняется два года

Обучение у ведущих педагогов уже прошли миллионы школьников и студентов

Уникальному образовательному центру "Сириус" исполняется два года. Все это время там помогают раскрыть потенциал детям, одаренным в самых разных сферах. Обучение у ведущих педагогов уже прошли миллионы школьников и студентов из всех российских регионов. Но и сам центр продолжает непрерывно развиваться.

Легендарный оркестр Мариинского театра открывает первый Новогодний музыкальный фестиваль классической музыки. Это подарок на день рождения "Сириусу" - ровно два года назад на карте появился этот географический феномен.

"Сириус" создавался как крупнейший центр поддержки одаренных детей, сейчас у него уникальный статус. Это первая и единственная в России федеральная территория - экономически самостоятельная, со своей системой управления. Все для того, чтобы привлекать самых юных и одаренных в искусство, науку и спорт.

"Если говорить за год, то охват наш достигает более четырёх миллионов школьников и студентов. И мы считаем, он будет только увеличиваться за счет создания региональных центров по модели "Сириуса", за счет нашей новой программы "Педагогика - развитие талантов", - рассказала Елена Шмелева, председатель Совета федеральной территории "Сириус".

"Сириус" - территория талантов. Сюда, на берег Черного моря, круглый год приезжают сотни детей из всех российских регионов, чтобы проявить себя и получить углубленные знания. Например, в этом классе работают над проектом по биоинформатике.

"Обучение здесь очень интенсивное, 24 дня. И по 6-8 часов дети посвящают именно профилю. А профиль - это искусство, наука, спорт - те дисциплины, где Россия играет ведущие мировые позиции", - отметил Алексей Горбачев, заместитель руководителя Образовательного центра "Сириус".

В "Сириусе" компактно соседствуют самые инновационные образовательные центры. В Президентском лицее открыты партнерские лаборатории крупнейших российских компаний. Дети изучают пищевые биотехнологии, прототипирование и проводят экологические исследования.

В центре федеральной территории - парк футуристических гигантов. Это спортивный кластер. "Сириус" был главной площадкой для зимней Олимпиады в 2014-м, а спустя четыре года принимал чемпионат мира по футболу.

Все олимпийские объекты продолжают работать с чемпионами, только теперь с будущими - с лучшими тренерами и педагогами здесь занимаются дети со всей страны.

На олимпийском льду свое мастерство оттачивают команды по хоккею, фигурному катанию и керлингу. А с помощью технологий виртуальной реальности у спортсменов проверяют скорость реакции и внимания. По словам специалистов, так они выявляют спортивную одаренность игроков.

"Как говорил знаменитый канадский хоккеист Уэйн Гретцки, "хороший хоккеист оказывается там, где шайба, великий - там, где она будет". Поэтому у нас в лаборатории отдельный большой блок посвящен именно психофизиологии - изучению того, как человек принимает решения, насколько он владеет своим вниманием", - рассказал Денис Гусев, руководитель Ресурсного центра междисциплинарных исследований спорта.

В спортивной лаборатории - около 20 тренажеров, которых не встретить больше нигде. Например, здесь есть самая быстрая беговая дорожка, способная разгоняться до 80 километров в час - конечно, это больше человеческих возможностей, но на предельных скоростях можно тренироваться на велосипедах, лыжероллерах и колясках.

На федеральной территории с особым статусом есть все условия для высших достижений в спорте, науке и творчестве. И уже больше семи лет тысячи талантливых выпускников ощущают поддержку и особенный свет "Сириуса" - самой яркой звезды на небосклоне.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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