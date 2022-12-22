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МВД Украины заявило о росте отравлений угарным газом

18:31
  • четверг
  • 22 декабря 2022

Энергосистема страны испытывает значительный дефицит

МВД Украины обеспокоено резким ростом числа отравлений угарным газом в стране. И-за дефицита электроэнергии и тепла граждане используют альтернативные способы обогрева, заявил первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.

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"Только за месяц - в ноябре - было зафиксировано около 370 случаев отравления угарным газом. Буквально в первую неделю декабря таких случаев было уже около 100", - цитирует чиновника пресс-служба ведомства.

По данным Енина, больше всего случаев зафиксировано во Львовской, Киевской, Днепропетровской областях. Из-за неправильной эксплуатации различных альтернативных приборов, помимо отравлений угарным газом, фиксируется рост числа взрывов и пожаров. Ранее власти сообщали, что в квартирах Киева происходят взрывы из-за использования газовых горелок. Тем временем "Укрэнерго" заявляет, что значительный дефицит в энергосистеме страны сохраняется, передает РИА Новости.

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