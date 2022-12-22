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Путин: Россия прошла этот год уверенно

18:49
  • четверг
  • 22 декабря 2022

Президент подвел итоги 2022-го

Идеальных ситуаций не бывает, но Россия прошла этот год уверенно. Об этом заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года.

По словам президента, нынешняя ситуация не помешает стране реализовывать планы на будущее, в том числе в 2023 году. Путин отметил, что Россия демонстрирует показатели в экономике лучше, чем во многих странах.

Несмотря на предрекаемые обвалы и разруху, ничего подобного не происходит, показатели намного лучше, чем в странах "двадцатки", подчеркнул российский лидер.

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