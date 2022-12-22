"Отцы и дети": Путин уверен в российской молодежи

Молодые и сегодня проявляют героизм

Конфликт отцов и детей существовал всегда. Старшее поколение традиционно критикует молодых, напомнил Владимир Путин. Однако президент России уверен, что молодежь лучше, она всегда готова идти вперед.

Глава государства ответил на просьбу журналиста оценить действия части молодых россиян, покинувших страну с началом специальной военной операции на Украине. Путин признал, что есть такое явление, однако это скорее исключение.

Президент убежден, что, несмотря на наличие тех, кто "по-тихому уехал", молодежь в России в основном демонстрирует любовь к Родине. Путин напомнил о юных волонтерах, которые и сами идут добровольцами, и поддерживают участников СВО. Российский лидер признался, что такие факты его "пробивают до слез", передает ТВЦ.

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