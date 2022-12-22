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"Отцы и дети": Путин уверен в российской молодежи

19:00
  • четверг
  • 22 декабря 2022

Молодые и сегодня проявляют героизм

Конфликт отцов и детей существовал всегда. Старшее поколение традиционно критикует молодых, напомнил Владимир Путин. Однако президент России уверен, что молодежь лучше, она всегда готова идти вперед.

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Глава государства ответил на просьбу журналиста оценить действия части молодых россиян, покинувших страну с началом специальной военной операции на Украине. Путин признал, что есть такое явление, однако это скорее исключение.

Президент убежден, что, несмотря на наличие тех, кто "по-тихому уехал", молодежь в России в основном демонстрирует любовь к Родине. Путин напомнил о юных волонтерах, которые и сами идут добровольцами, и поддерживают участников СВО. Российский лидер признался, что такие факты его "пробивают до слез", передает ТВЦ.

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