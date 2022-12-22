Собянин рассказал о развитии молодёжных инициатив и проектов в Москве

Открываются новые пространства для встреч и общения активной молодежи

Важно помогать молодежи формировать условия для максимального раскрытия их потенциала. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале по итогам заседания Госсовета России.

"Президент подчеркнул, что ключевая задача - обеспечить глубокую, содержательную преемственность поколений. Тогда смелость, энергия, стремление к преобразованиям, которыми обладает молодежь, будут работать на Россию, вносить вклад в укрепление родной страны", - отметил Собянин.

По словам мэра, в городе более 3,2 миллиона жителей в возрасте от 14 до 35 лет. Молодежь активно участвует в жизни столицы, в том числе занимаются волонтерством.

Почти три года назад власти открыли проектный офис "Молодежь Москвы". За это время его команда запустила 10 городских проектов по разным направлениям. "В следующем году планируем увеличить количество проектов, а также открыть новые пространства для встреч и общения активной молодежи", - сообщил Собянин.

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