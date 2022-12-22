Путин: Воины России в СВО добиваются необходимых стране результатов

Цель Москвы – закончить конфликт на Украине как можно быстрее

Российские военные, задействованные в специальной военной операции, добиваются нужных России целей. Россия не ставит целью раскручивать маховик конфликта на Украине, а завершить его как можно скорее, заявил президент России Владимир Путин.

"Они действуют достойно, добиваются того, что стране нужно", - сказал президент на пресс-конференции в Кремле. Путин подчеркнул, что каждый участник СВО – герой.

Российский лидер отметил, что Москва не намерена устраивать никаких провокаций. Но у России есть фактор усиления стратегических сил, это дает ей преимущество, передает ТВЦ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"