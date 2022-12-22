Путин: у Киева скоро не останется военных запасов

Все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами, сказал президент

Россия тратит военные запасы, это большие цифры, но разница с украинским ВПК огромная, запасов у Киева скоро не останется. Об этом заявил президент Владимир Путин по итогам заседания Госсовета в четверг.

Глава государства отметил, что Россия выбила много советской техники, поставляемой Западом на Украину. При этом украинский ВПК обнулился или стремительно к этому движется, а у нашей страны эти мощности только растут, подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил: чем быстрее к Киеву придет осознание необходимости переговоров, тем лучше. Все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами, резюмировал Путин.

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