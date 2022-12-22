ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин о темпах спецоперации: "Курочка по зернышку клюет"

19:12
  • четверг
  • 22 декабря 2022

Президент высказался о цели России

Владимир Путин в ходе общения с журналистами в четверг высказался о темпах специальной военной операции. По его словам, ускорение боевых действий ведет к неоправданным потерям.

"Курочка по зернышку клюет", - сказал президент.

Он также высказался о цели России. По словам Путина, она заключаются не в раскручивании маховика украинского конфликта, а в том, чтобы "закончить эту войну" (цитата по РИА Новости).

"Мы будем стремиться, чтобы это было закончено - и чем быстрее, тем лучше, конечно", - заявил Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сгоревшая техника ВСУ
Сгоревшая техника ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.