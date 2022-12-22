Путин о темпах спецоперации: "Курочка по зернышку клюет"

Президент высказался о цели России

Владимир Путин в ходе общения с журналистами в четверг высказался о темпах специальной военной операции. По его словам, ускорение боевых действий ведет к неоправданным потерям.

"Курочка по зернышку клюет", - сказал президент.

Он также высказался о цели России. По словам Путина, она заключаются не в раскручивании маховика украинского конфликта, а в том, чтобы "закончить эту войну" (цитата по РИА Новости).

"Мы будем стремиться, чтобы это было закончено - и чем быстрее, тем лучше, конечно", - заявил Путин.

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