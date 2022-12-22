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Путин анонсировал подписание указа об ответе на потолок цен на нефть

19:29
  • четверг
  • 22 декабря 2022

Это произойдет в начале следующей недели

В понедельник-вторник (26-27 декабря – прим. ред.) президентом России будет подписан указ об ответных мерах на потолок цен на нефть. Об этом в четверг рассказал сам Владимир Путин по итогам заседания Госсовета.
Эксперт высказался о попытке ввести потолок цен на российскую нефть

Ранее в Кремле дали понять, что Россия не собирается продавать нефть государствам, которые поддержат потолок цен, однако в мире появляются альтернативные покупатели.

В Кремле подчеркнули абсурдность введения ценовых ограничений на нефть и пообещали, что Россия будет реагировать на введение потолка цен так, как это лучшим образом соответствует ее интересам.

По данным Минэнерго, введение странами Запада потолка цен на российскую нефть не приведет к существенным последствиям для российской экономики.

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