Путин анонсировал подписание указа об ответе на потолок цен на нефть

Это произойдет в начале следующей недели

В понедельник-вторник (26-27 декабря – прим. ред.) президентом России будет подписан указ об ответных мерах на потолок цен на нефть. Об этом в четверг рассказал сам Владимир Путин по итогам заседания Госсовета.

Ранее в Кремле дали понять, что Россия не собирается продавать нефть государствам, которые поддержат потолок цен, однако в мире появляются альтернативные покупатели.

В Кремле подчеркнули абсурдность введения ценовых ограничений на нефть и пообещали, что Россия будет реагировать на введение потолка цен так, как это лучшим образом соответствует ее интересам.

По данным Минэнерго, введение странами Запада потолка цен на российскую нефть не приведет к существенным последствиям для российской экономики.

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