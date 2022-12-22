Путин раскрыл цели противников России

Им нужен разделенный русский мир

Извечная мечта потенциальных противников и оппонентов России – раздел русского мира. Об этом заявил на пресс-конференции в Кремле президент России Владимир Путин.

"Наш потенциальный противник, наши оппоненты всегда об этом мечтали и всегда этим занимались: пытались нас разделить и потом отдельными частями руководить", - сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что единство русского мира – тонкий вопрос. А оппоненты активно применяют в реальной политике популярный еще с древних времен лозунг – "разделяй и властвуй", передает ТВЦ.

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