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Путин о планах на Новый год: "Посмотрю выступление президента"

19:38
  • четверг
  • 22 декабря 2022

Встретит Новый год глава государства в кругу близких людей

Владимир Путин в ходе общения с журналистами в четверг рассказал о планах на новогоднюю ночь. Встретить 2023 год глава государства планирует в кругу близких людей.

"Чтобы рядышком были близкие люди. Посмотрю выступление, поздравление президента", - пошутил Путин.

Он также рассказал, что, несмотря на занятость, продолжает заниматься спортом. Физические упражнения президент назвал средством поддержания рабочего состояния.

"Это просто средство поддержания формы, а я должен быть в форме. Это хорошая, правильная таблетка, чтобы чувствовать себя в рабочем состоянии. Говорят, это помогает сохранять и интеллектуальные способности. В здоровом теле - здоровый дух", - сказал президент.

Путин пожелал всем относиться к спорту так же. В завершение брифинга глава государства поздравил журналистов с наступающим Новым годом.

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