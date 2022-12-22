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Рогозин сообщил о гибели своего помощника при обстреле Донецка

20:02
  • четверг
  • 22 декабря 2022

Михаил Бридасов — в недавнем прошлом офицер спецназа

Помощник Дмитрия Рогозина погиб во время обстрела со стороны ВСУ гостиницы "Шеш-Беш" в Донецке. Об этом сообщил в соцсети 22 декабря сам экс-глава "Роскосмоса", глава группы военных советников "Царские волки".

Рогозин доставлен в ростовский госпиталь
Рогозин раскрыл подробности о своем ранении

"Погиб мой боевой товарищ и помощник Михаил Бридасов — в недавнем прошлом офицер спецназа", — написал Рогозин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По данным Рогозина, еще три человека из состава его группы находятся в тяжелом состоянии. Как сообщалось ранее, во время обстрела донецкой гостиницы накануне экс-глава "Роскосмоса" получил ранение.  Рогозин и еще двое пострадавших доставлены из Донецка в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону.

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