Зеленский вернулся на Украину из США

Украинский лидер по пути останавливался в Польше

Владимир Зеленский завершил свой визит в США. По дороге домой украинский лидер сделал короткую остановку в Варшаве для встречи с польским президентом Анджеем Дудой, сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Сообщение представителя Зеленского приводит агентство France Press. По словам Никифорова, президент пересек границу Украины после "короткой остановки" в Польше. Позже информацию о переговорах с Дудой подтвердил и сам украинский лидер.

Зеленский прибыл в Вашингтон накануне вечером. Он встретился с президентом США Джо Байденом, а также выступил в палате представителей американского Конгресса, передает РИА Новости.

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