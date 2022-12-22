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МИД России указал на перекосы в реализации зерновой сделки

21:15
  • четверг
  • 22 декабря 2022

Также в ведомстве опровергли заявления Киева о "саботаже" договора Москвой

МИД России указал на серьезные перекосы в реализации "черноморской инициативы". Это касается как географии получателей украинского продовольствия, так и номенклатуры вывозимой продукции. По данным российского внешнеполитического ведомства, грузы направляются преимущественно в страны с высоким уровнем доходов, бедные же государства получают не более 3% - при этом в основном кормовую кукурузу и фуражное зерно.

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Также в МИД опровергли заявления Киева о "саботаже" договоренностей Москвой.

"Украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков заявляет о якобы "саботаже" Россией "зерновой сделки". Видимо, позабыв о том, что именно действия Киева по использованию морского гуманитарного коридора в военных целях привели к временной приостановке инициативы", - говорится в заявлении на сайте МИД России.

Отмечается, что сделка была практически сорвана из-за отсутствия ключевых гарантий безопасности. Также нет прогресса в реализации Меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта. Несмотря на декларируемые Западом изъятия для продовольствия и удобрений, российские производители и поставщики продолжают сталкиваться с блокированием банковских платежей и запретительными ставками страхования, а судам отказывают в доступе в порты.

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