Сенат включил в бюджет США замороженные российские активы

Средства можно будет направить на помощь Украине

Поправка в бюджет США о передаче активов бизнесменов из России в пользу Украины принята на заседании Сената. Это позволит конфисковывать замороженные активы российских предпринимателей.

"Сенат принял поправку Грэма номер 6596 (по Украине) по результатам голосования", - приводит сообщение пресс-службы верхней палаты американского конгресса РИА Новости.

Инициатива сенатора-республиканца Линдси Грэма предусматривает конфискацию и продажу активов российских бизнесменов, с последующей их передачей в пользу Украине в качестве гуманитарной и военной помощи. По итогам голосования поправка включена в проект бюджета, который предстоит утвердить законодателям.

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