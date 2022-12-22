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Сенат включил в бюджет США замороженные российские активы

21:36
  • четверг
  • 22 декабря 2022

Средства можно будет направить на помощь Украине

Поправка в бюджет США о передаче активов бизнесменов из России в пользу Украины принята на заседании Сената. Это позволит конфисковывать замороженные активы российских предпринимателей.

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"Сенат принял поправку Грэма номер 6596 (по Украине) по результатам голосования", - приводит сообщение пресс-службы верхней палаты американского конгресса РИА Новости.

Инициатива сенатора-республиканца Линдси Грэма предусматривает конфискацию и продажу активов российских бизнесменов, с последующей их передачей в пользу Украине в качестве гуманитарной и военной помощи. По итогам голосования поправка включена в проект бюджета, который предстоит утвердить законодателям.

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