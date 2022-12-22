Сенат включил в бюджет США замороженные российские активы

Средства можно будет направить на помощь Украине
Поправка в бюджет США о передаче активов бизнесменов из России в пользу Украины принята на заседании Сената. Это позволит конфисковывать замороженные активы российских предпринимателей.
"Сенат принял поправку Грэма номер 6596 (по Украине) по результатам голосования", - приводит сообщение пресс-службы верхней палаты американского конгресса РИА Новости.
Инициатива сенатора-республиканца Линдси Грэма предусматривает конфискацию и продажу активов российских бизнесменов, с последующей их передачей в пользу Украине в качестве гуманитарной и военной помощи. По итогам голосования поправка включена в проект бюджета, который предстоит утвердить законодателям.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"