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В США сообщили о подготовке Зеленским "плана мира"

22:01
  • четверг
  • 22 декабря 2022

Он состоит из десяти пунктов

Команда президента Украины занята доработкой его плана мирного урегулирования конфликта. Владимир Зеленский намерен представить его в феврале, сообщает американская газета The Wall Street Journal.

"Она намерена представить свои идеи в первую годовщину российского вторжения 24 февраля или примерно в это время", — пишет издание, ссылаясь на источники в европейских и украинских дипломатических кругах.

Американские СМИ ранее сообщали о планах Зеленского обсудить свои идеи "справедливого мира" с американским президентом Джо Байденом. Украинский лидер посетил Вашингтон 21 декабря, он уже вернулся в Киев.

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