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Задача - развитие: Костин рассказал об общественном консенсусе в России

08:47
  • пятница
  • 23 декабря 2022

Люди сплотились вокруг этой идеи

Что объединяет сегодня российскую молодёжь и людей старших поколений? Как видят наши граждане общее для них будущее? Какие задачи, стоящие перед страной, могут сплотить людей разных взглядов, уровней доходов и социального положения?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. 

"Будущее России будем создавать все мы. Важно понимать, что сегодняшний общественный консенсус в целом гораздо шире патриотического консенсуса в отдельности. Те, кто сплотились вокруг этой идеи, хотят продолжать историю. Это люди самых разных взглядов. Но вот эта задача - развивать страну, делать так, чтобы у неее было больше ресурсов - это очень важно", - отметил эксперт.

Полный комментарий Константина Костина смотрите в видео

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