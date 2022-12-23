Американская политика превратилась в театр

Выборы 2024-го будут крайне интересными

Нужны новые герои, новые тренды, достучаться до сердец людей политикам все труднее. Серьезные люди в дорогих костюмах, говорящие красиво и часто непонятно - этот образ классического политика пора списать в архив. По крайней мере - в Америке, которая дальше всех ушла в толерантности и крайне широко раздвинула границы терпимости.

Знакомьтесь - вот он настоящий политик нового времени. У рэпера Афромэна имидж яркий, программа короткая и внятная - победить Дональда Трампа. Да больше и не надо. Политическая жизнь в Америке превратилась в такой театр, что уже нет смысла в каких-то сложных программах и длинных речах для избирателей.

Трамп, которого многие считают больше шоуменом, чем государственным деятелем, политику давно перевел в формат бесконечного карнавала. В декабре он анонсировал важное заявление. Америка затаила дыхание. На следующий день Трамп выбросил в продажу NFT-токены со своим изображением по 99 долларов за штуку. 45000 карточек разлетелись за 12 часов. Продавали их уже по 600 с лишним. Снова сделал Америку великой.

Безусловным героем года, настоящим народным артистом в этом театре стал Джо Байден. У которого деменция уже неотделима от импровизации. Рукопожатия с привидениями, блуждания в пространстве, слова, лишенные всякого смысла. На почве народного рэпа тоже преуспел. По мнению пользователей соцсетей, в актерском мастерстве он даже превзошел Зеленского. Хотя в паре они смотрятся действительно неплохо.

Попытки официальной прессы сделать Зеленского героем года живого отклика у аудитории не нашли. Но породили множество мемов: вот, например, президент Украины идет на штурм Капитолия.

И неполной картина будет без рэпера Канье Уэста, который тоже решил идти в Белый дом. Программа у него - закачаешься: антисемит, сторонник идей Третьего Рейха. От Уэста отвернулись все крупные компании, с которыми он сотрудничал. Но ведь в театре нужен и отрицательный герой.

Выборы 2024-го будут крайне интересными, сколько еще талантливых актеров появится на этой сцене со своими деменциями и коронными номерами.

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