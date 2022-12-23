Минобороны показало работу комплексов "Панцирь-С"

Система обнаружения позволяет определять не только крупные цели, но и небольшие бытовые дроны-разведчики

В зоне специальной военной операции по защите Донбасса круглосуточно боевое дежурство несут наши подразделения ПВО, сообщает Минобороны.

Ведомство опубликовало кадры работы расчетов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С". Бойцы надежно защищают войска от ударов с воздуха, эффективно уничтожая реактивные снаряды, вертолеты, самолеты и беспилотники украинских националистов.

Современная система обнаружения позволяет определять не только крупные цели, но и небольшие бытовые дроны-разведчики. Результативность работы "Панцирей" - стопроцентная. Прицельную стрельбу комплексы могут вести даже на ходу.

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