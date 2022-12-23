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С ювелирной точностью: представлены имена новых героев СВО

09:06
  • пятница
  • 23 декабря 2022

Рядовой Александр Мандажи в составе подразделения РСЗО точным огнем подавил артиллерийские позиции противника

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военнослужащих.

Рядовой Александр Мандажи в составе подразделения РСЗО точным огнем подавил артиллерийские позиции противника, уничтожив пять единиц вражеской бронетехники и большое количество радикалов. Это позволило нашим войскам удержать стратегически важную территорию.

Расчет сержанта Кирилла Чудинова с ювелирной точностью подавил батарею реактивных систем залпового огня неприятеля, уничтожил огневые позиции гаубиц, минометов и десятки украинских националистов. Кирилл с товарищами выполнил уже более 50 боевых задач.

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