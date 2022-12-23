В Кавалеровском округе за двое суток выпало шесть с половиной месячных норм осадков

В Приморском крае третий день бушует снежный циклон. В аэропортах задержки рейсов, практически остановлено междугороднее автобусное сообщение. От большой земли отрезаны населенные пункты в девяти районах. В Кавалеровском округе за двое суток выпало шесть с половиной месячных норм осадков.

Приморье третьи сутки находится во власти стихии. Мощные снегопады до сих пор идут практически по всему краю. Осадки сопровождаются сильным штормовым ветром.

В такую метель власти Владивостока настойчиво рекомендуют жителям по возможности остаться дома или работать удаленно. И тем более не выезжать на личном транспорте. А тем, кто рискнул, пришлось долго откапывать машины из сугробов, некоторые без посторонней помощи не заводились.

Автобусы вышли на маршруты, но далеко не все могут преодолеть скользкие подъемы на городских магистралях. Пешеходам тоже непросто. Ветер дует в лицо, тротуары замело, идти приходится по дорогам.

Техника работает круглосуточно. Коммунальщики уже вывезли более пяти тысяч кубометров снега.

Основной удар стихии пришелся на восточные районы края. Без сообщения остались населенные пункты в девяти муниципалитетах. Большегрузы и легковые машины попадают в снежный плен и уже не могут выбраться. Особенно сложная обстановка - на трассах в Кавалеровском, Ольгинском, Чугуевском и Дальнегорском районах.

Это поселок Кавалерово. Люди с трудом могут выйти из подъездов. Сугробы до окон первых этажей. Выпало уже 6,5 месячной нормы осадков. И снег продолжает идти.

В селе Рудная замело пристань. Местные жители помогают скорой добраться к пациенту. Особенно сложная ситуация в Ольгинском районе. Здесь выпал мокрый снег. С такими тяжелыми осадками дорожная техника не справляется. Все населенные пункты в районе - сплошной снежной ковер высотой почти в два метра.

Режим ЧС сейчас действует в трех муниципальных округах. Без электроснабжения остались более двух тысяч человек. Дорожные службы пытаются чистить трасы, пока безрезультатно.

По прогнозам синоптиков, погода улучшится только к выходным. Но коммунальным службам и жителям еще долго предстоит устранять последствия стихии.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, "ТВ Центр".

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