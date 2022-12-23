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США готовятся к самому холодному Рождеству за 40 лет

09:26
  • пятница
  • 23 декабря 2022

В зоне арктического вторжения - около 135 миллионов человек

США готовятся к самому холодному Рождеству за последние 40 лет, передает "ТВ Центр".

На Америку обрушился "взрывной циклон". От Вашингтона до Флориды - мощные снегопады и ураганный ветер, ожидается резкое похолодание.

В зоне арктического вторжения - около 135 миллионов человек. На дорогах - сугробы и практически нулевая видимость.

Традиционный сезон отпусков оказался под угрозой срыва. Уже отменены более 2 тысяч рейсов, основная часть - в аэропортах Денвера и Чикаго.

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