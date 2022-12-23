США готовятся к самому холодному Рождеству за 40 лет

В зоне арктического вторжения - около 135 миллионов человек
США готовятся к самому холодному Рождеству за последние 40 лет, передает "ТВ Центр".
На Америку обрушился "взрывной циклон". От Вашингтона до Флориды - мощные снегопады и ураганный ветер, ожидается резкое похолодание.
В зоне арктического вторжения - около 135 миллионов человек. На дорогах - сугробы и практически нулевая видимость.
Традиционный сезон отпусков оказался под угрозой срыва. Уже отменены более 2 тысяч рейсов, основная часть - в аэропортах Денвера и Чикаго.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"