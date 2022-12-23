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Россия прекратит поставки нефти странам, поддержавшим потолок цен

08:21
  • пятница
  • 23 декабря 2022

Об этом рассказал Александр Новак

Россия в ответ на потолок цен планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые в контрактах будут требовать соблюдение этого условия. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак, курирующий в кабмине топливно-энергетический комплекс.
Эксперт высказался о попытке ввести потолок цен на российскую нефть

Замглавы федерального правительства уточнил, что такое положение будет содержаться в анонсированном ранее указе главы государства.

При этом Новак подтвердил готовность России пойти на частичное сокращение добычи нефти, которое может составить 500-700 тысяч баррелей в сутки (около 5-7%).

Хотя речь идет о незначительном объеме, тем не менее "такие риски существуют", рассказал вице-премьер в эфире телеканала "Россия 24".

Российские власти ранее уже предупреждали, что не станут работать на нерыночных условиях в случае введения другими странами потолка цен на энергетические ресурсы.

22 декабря президент России Владимир Путин рассказал, что в понедельник-вторник (26-27 декабря – прим. ред.) будет подписан указ об ответных мерах на потолок цен на нефть.

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