В ЛНР нашли схроны диверсантов для подготовки терактов

Теракты планировались в новогодние праздники

Российские спецслужбы обнаружили два схрона для диверсантов Вооружённых сил Украины, планировавших теракты на территории Луганской Народной Республики. Об этом в пятницу, 23 декабря, рассказали источники РИА Новости.

По словам собеседников агентства, находку сделали в населенном пункте Светличное ЛНР. В разрушенном здании местной школы нашли десять мин калибром 82 миллиметра и 24 осколочно-фугасных и кумулятивных снаряда калибром 125 миллиметров.

По данным спецслужб, диверсанты планировали осуществление терактов на территории ЛНР в период новогодних праздников в отношении мирных граждан.

Все обнаруженные боеприпасы были уничтожены на месте специалистами.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что обстановка в новых российских регионах сейчас крайне сложная, на защиту спецслужб надеются живущие там люди — граждане нашей страны. Среди главных приоритетов работы всех спецслужб, и прежде всего ФСБ, остается борьба с терроризмом, подчеркнул глава государства.

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