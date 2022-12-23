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В ЛНР нашли схроны диверсантов для подготовки терактов

08:59
  • пятница
  • 23 декабря 2022

Теракты планировались в новогодние праздники

Российские спецслужбы обнаружили два схрона для диверсантов Вооружённых сил Украины, планировавших теракты на территории Луганской Народной Республики. Об этом в пятницу, 23 декабря, рассказали источники РИА Новости.
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По словам собеседников агентства, находку сделали в населенном пункте Светличное ЛНР. В разрушенном здании местной школы нашли десять мин калибром 82 миллиметра и 24 осколочно-фугасных и кумулятивных снаряда калибром 125 миллиметров.

По данным спецслужб, диверсанты планировали осуществление терактов на территории ЛНР в период новогодних праздников в отношении мирных граждан.

Все обнаруженные боеприпасы были уничтожены на месте специалистами.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что обстановка в новых российских регионах сейчас крайне сложная, на защиту спецслужб надеются живущие там люди — граждане нашей страны. Среди главных приоритетов работы всех спецслужб, и прежде всего ФСБ, остается борьба с терроризмом, подчеркнул глава государства.

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