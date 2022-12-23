КНДР опровергла поставки оружия в Россию

Такие обвинения звучат со стороны Японии и США

Утверждения японских средств массовой информации о том, что Пхеньян якобы поставляет оружие Москве, являются клеветой. Такое заявление в пятницу, 23 декабря, сделало Министерство иностранных дел Северной Кореи.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что такие сообщения "являются самой абсурдной манипуляцией общественным мнением и не достойны каких-либо комментариев".

При этом обвинения в поставках оружия КНДР России звучат и со стороны США. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объявил, что Пхеньян якобы уже отправил оружие ЧВК "Вагнер" и планирует новые поставки.

Предприниматель Евгений Пригожин назвал "домыслами" эти утверждения американского чиновника, заявив, что "всем известно, что Северная Корея уже давно не поставляет никаких вооружений в Российскую Федерацию". При этом бизнесмен отметил, что "Вагнер" покупает "достаточно много" американского вооружения, поэтому его юристы будут активно добиваться снятия ограничений Соединенных Штатов на поставку оружия для ЧВК, сообщает ТАСС.

Власти Северной Кореи ранее уже опровергали обвинения со стороны ряда других стран в осуществлении поставок России оружия, которое якобы применяют российские военные в спецоперации на Украине.

Также российская сторона опровергала сообщения о том, что Москва и Пхеньян обсуждали возможность отправки на Донбасс северокорейских добровольцев. Переговоры с КНДР на эту тему не ведутся, отправка северокорейских добровольцев в ДНР и ЛНР не планируется.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"