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Россия отказалась обсуждать гарантии безопасности из-за присутствия НАТО на Украине

10:00
  • пятница
  • 23 декабря 2022

Пока они остаются в стране, переговоров по этой теме не будет

Серьезные переговоры о гарантиях безопасности невозможны, пока на Украине остаются инструкторы НАТО и наемники. Об этом в пятницу, 23 декабря, рассказал директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев.
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Дипломат подчеркнул преждевременность таких переговоров, "пока не прекратится накачка оружием и финансами режима Зеленского, не будут выведены американские и натовские военнослужащие/наемники/инструкторы, а также не получат признание определенные нами реалии на земле".

Дарчиев напомнил о попытке Москвы договориться о гарантиях безопасности с Западом, когда МИД России отправил США и НАТО проекты соответствующих соглашений. Однако в ответ, "не считая периферийных сюжетов", в России "услышали категорическое высокомерное "нет".

При этом под прикрытием сладкоголосых заверений в отсутствии агрессивных намерений Запада и приверженности Минским соглашениям перевооружались ВСУ и концентрировались силы для захвата и уничтожения Донбасса, отметил представитель МИД.

В этих условиях доверия к США и коллективному Западу у нас нет, цитирует Дарчиева ТАСС.

Украинские власти настаивают на предоставлении им гарантий безопасности, при этом президент Франции Эмманюэль Макрон выразил мнение, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России. Политик подчеркнул, что Россия останется на карте мира, несмотря на конфликт на Украине, поэтому важно готовить почву для будущего мира.

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