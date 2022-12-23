Россиян предупредили об активности вируса гриппа до марта

Прививаться можно и после окончания кампании по массовой вакцинации

Вирус гриппа будет циркулировать в популяции до февраля-марта, поэтому важно не ослаблять профилактические меры. Об этом в пятницу, 23 декабря, рассказал инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры Инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов.

Медик подчеркнул, что "прививка все равно сохраняет актуальность", тем более что сделать ее можно и по завершении кампании по массовой вакцинации.

Коновалов предупредил, что человек, который не был привит, даже если он болел другим типом гриппа, может заболеть второй или третий раз. Это связано с тем, что "иммунитет к инфекции специфичен, а вакцина перекрывает сразу все варианты", сообщает ТАСС.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предупредила, что нынешний эпидемиологический сезон по гриппу может оказаться тяжелее обычного. Она подчеркнула, что заболеть гриппом рискуют все, кто не успел вовремя привиться.

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