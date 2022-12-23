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Сильный туман и гололедица ожидаются в Москве

08:39
  • пятница
  • 23 декабря 2022

Жителей столицы призывают к осторожности

В Москве в течение первой половины дня пятницы, 23 декабря, ожидается туман с видимостью 200-700 метров. Об этом рассказали в столичном главке Министерства чрезвычайных ситуаций.
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В ведомстве призвали водителей автомобилей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, сообщает "Интерфакс".

Наряду с этим в столичном регионе сохраняется сильная гололедица. До 21:00 субботы, 24 декабря, в Москве и Московской области действует повышенный, "желтый", уровень погодной опасности, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные 24 и 25 декабря в Москве ожидается не свойственная для конца декабря погода. Температура будет выше климатической нормы на шесть-семь градусов, при этом будет преобладать облачная погода, осадки — от небольших до умеренных в виде дождя и мокрого снега.

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