МВД назвало количество преступлений в России в 2022 году

Рост показателей отмечен в 29 регионах страны

Министерство внутренних дел России сообщило, что всего в стране в уходящем году зарегистрировали 1823 тыс. преступлений. Это на 1,6% меньше, чем за январь-ноябрь прошлого года.

Уточняется, что рост регистрируемых преступлений отмечен в 29 регионах России, снижение - в 56.

В ведомстве добавили, что количество преступлений экстремистской направленности в России за 11 месяцев выросло на 43% по сравнению с прошлым годом.

"В январе-ноябре 2022 года зарегистрировано 2 109 преступлений террористического характера (на четыре больше, чем в 2021 году) и 1 407 преступлений экстремистской направленности (на 43,1% больше, чем за 2021 год)", - цитирует материалы МВД ТАСС.

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