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В России празднуют День дальней авиации

10:14
  • пятница
  • 23 декабря 2022

Сейчас это - составная часть ВКС, которая входит в ядерную триаду страны

Сегодня - День дальней авиации России. Ее история началась 108 лет назад с эскадры воздушных кораблей "Илья Муромец".

Сейчас это составная часть ВКС, которая входит в ядерную триаду страны. На вооружении дальней авиации - модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78 и другие типы авиационной техники.

Наши летчики патрулируют воздушное пространство над акваториями Северного Ледовитого и Тихого океанов, а также семи морей. Личный состав в этом году успешно выполняет задачи в ходе специальной военной операции.

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