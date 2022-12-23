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На газохранилище в Марокко прогремели взрывы

10:12
  • пятница
  • 23 декабря 2022

Сначала там начался сильный пожар

В Марокко произошел крупный пожар на газохранилище. Он сопровождался серией взрывов, передает "ТВ Центр".

Очевидцы выложили в сеть впечатляющие кадры огненной стихии. Горели пять автоцистерн из семи.

На месте происшествия в городе Мухаммедия работают спасатели и пожарные. По данным властей, сейчас пламя удалось взять под контроль. Пострадавших нет.

Согласно предварительной версии - к возгоранию могла привести утечка газа.

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