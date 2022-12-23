На газохранилище в Марокко прогремели взрывы

Сначала там начался сильный пожар

В Марокко произошел крупный пожар на газохранилище. Он сопровождался серией взрывов, передает "ТВ Центр".

Очевидцы выложили в сеть впечатляющие кадры огненной стихии. Горели пять автоцистерн из семи.

На месте происшествия в городе Мухаммедия работают спасатели и пожарные. По данным властей, сейчас пламя удалось взять под контроль. Пострадавших нет.

Согласно предварительной версии - к возгоранию могла привести утечка газа.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"