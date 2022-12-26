Гороскоп на сегодня, 26 декабря, для всех знаков зодиака

Советы на начало последней рабочей недели года

Овны

В вашем секторе достижений яблоку негде упасть: тут и Солнце, и Венера, и Меркурий, и Плутон. Следите за событиями на работе, в бизнесе, учебе - шансы на успех уже близко!

Тельцы

Вы начинаете последнюю рабочую неделю этого года с надеждами и хорошим настроением. Так держать! Держите курс на позитив, получение дохода и стройте планы на будущее.

Близнецы

Завести интрижку на работе, флиртовать с коллегами - у вас сегодня игривое настроение. Главное - не переходите черту, за которой все уже серьезно. Вы же взрослые люди!

Раки

Вам звезды дают все карты в руки: делайте то, что считаете нужным для счастья в личной жизни. Кроме того, сегодня можно улучшить отношения с деловыми партнерами.

Львы

Планеты предлагают вам сделать рывок на работе, чтобы в последние дни года не пришлось возвращаться к делам. Напишите список задач и действуйте решительно.

Девы

Редкое время, когда у вас пропадает интерес к работе и мелким деталям. Это нормально, ведь совсем скоро Новый год - делайте себе поблажки, вы это заслужили.

Весы

Чтобы предновогодняя неделя прошла без особого стресса, составьте список дел. Домашние хлопоты распределите между членами семьи, пусть они тоже примут участие.

Скорпионы

Сегодня вы сможете разобраться с почтой и документами, которые накопились за последний месяц. Планеты в Козероге помогут вам все четко структурировать и навести порядок.

Стрельцы

Ваш знак совершенно опустел - самое время уделить внимание себе. Сходите в салон красоты, на массаж, присмотрите подарок по душе. Сделайте, наконец, то, о чем давно мечтали!

Козероги

У вас очень много дел, попробуйте не замыкать все на себе, начните что-то делегировать другим. Ваши дети, коллеги, друзья, партнеры могут взять на себя часть нагрузки.

Водолеи

Подумайте о желаниях, которые раньше не решались исполнить: что вам мешало, почему вы себе в этом отказывали? Важные вопросы должны получить ответы!

Рыбы

Составьте список: кого нужно поздравить с праздником. Заодно удалите из телефона номера тех, с кем уже не общаетесь. Ревизия контактов - полезное дело перед Новым годом.

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