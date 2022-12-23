ВСУ каждый день пытаются идти на прорыв в ЛНР

Все атаки заканчиваются большими потерями

Украинские войска этим утром возобновили обстрелы ДНР. Снаряды натовского калибра националисты выпустили по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка. Под огнем сегодня также Ясиноватая, Каштановое и Горловка. В ответ российские войска бьют по позициям ВСУ из "Солнцепеков". Напряженные бои идут в районе Сватова Луганской республики.

Расчет тяжелой огнеметной системы готовится к атаке. Командир получает координаты цели и сразу передает их наводчику. Первые залпы - пристрелочные. Когда воздушная разведка подтвердила, что есть прямые попадания, "Солнцепек" открывает огонь из всех стволов.

Этот массированный удар - по националистам на участке Сватова и Кременной. В оперативном плане он самый сложный на линии соприкосновения в Луганской республике. ВСУ каждый день пытаются идти на прорыв. Но все атаки заканчиваются большими потерями. Накануне почти 60 националистов были убиты и ранены. Основная часть пехоты, бронетехники и укреплений ликвидирована во время артиллерийских обстрелов.

Сейчас Киев пытается создать на этом направлении новый плацдарм. Постоянно перебрасывает под Сватово резервы из Западных областей Украины. Готовит прорыв к Лисичанску. Но эти планы несостоятельны. Особенно после того, как луганский фронт укрепили силами мобилизованных. И, что характерно, хорошую выучку российских резервистов, особенно танкистов и артиллеристов, вынуждены признать военные эксперты в США и Европе.

За окраинами Макеевки разворачивается реактивная установка. Город под полным огневым контролем российских войск. И сегодня артиллеристы взламывают позиции ВСУ дальше по фронту.

Стратегически важный поселок Журавка под таким огнем боевикам не удержать. Благодаря прикрытию артиллерии российские мотострелки вошли в населенный пункт и продвигаются практически без потерь. А все потому, что перед броском батарея буквально разнесла украинские реактивные установки, брошенные в Журавку на усиление.

Ночное небо над Артемовском озаряют вспышки сотен осветительных снарядов. Это чтобы засечь передвижения боевиков и их огневые точки. А с рассветом возобновить штурм. Выстрел - по наемникам, которые укрываются в брошенных домах. Едва ли не две трети гарнизона ВСУ в Артемовске - поляки и американцы. Вот, попав под обстрел, нацисты из США мечутся во дворе, бегают по комнатам. В эфире нецензурную брань на английском заглушает только грохот очередей.

ВСУ пытались остановить продвижение российского спецназа, отправив на выручку наемникам вертолеты. Но обе машины были сбиты "Панцирями". Кстати, после появления на фронте этих систем боевики практически перестали использовать для ударов по передовой HIMARS. Эффективность американских установок благодаря защите "Панцирей" сократилась вдвое.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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