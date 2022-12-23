"Большая семерка" готова и дальше конфликтовать с Россией во вред себе

Убытки от энергетического кризиса - огромные

Россия даст жесткий ответ государствам, которые введут так называемый потолок цен на российские нефть и газ. Вплоть до полного прекращения поставок. Об этом заявили в правительстве. Однако несмотря убытки от энергетического кризиса, лидеры стран "Большой семерки" готовы продолжать конфронтацию с Москвой. И договорились активизировать усилия по выделению военной помощи Украине.

Еще больше оружия для Украины. Таков итог онлайн-заседания стран "Большой семерки". Даже Германия, которая прежде не слишком потакала капризам Киева, теперь заявила о готовности активизировать военные поставки, в том числе систем ПВО.

"Страны G7 взяли на себя обязательства тесно взаимодействовать в том, чтобы покрыть срочные потребности Украины в военном и оборонительном вооружении, особенно в противовоздушной обороне", - сказала Анналена Бербок, глава МИД Германии.

Очевидно, американских комплексов Patriot ВСУ недостаточно. Накануне Владимир Зеленский почти полчаса распинался перед членами Конгресса США, объясняя, как важно сейчас защитить жителей Украины и энергетическую инфраструктуру страны. В Вашингтоне согласились поставить новую партию зенитно-ракетного вооружения. А теперь, сообщает издание Politico, обсуждают возможность принять на своих военных базах украинских служащих для обучения. При этом некоторые американские генералы и вовсе настаивают на том, что ВСУ нуждаются в ракетах большей дальности. Чтобы атаковать Россию.

При этом официальные заявления американских властей звучат пока куда более сдержанно.

"США согласны с президентом Зеленским относительно того, что дипломатия является единственным путем прекратить боевые действия. Пока президент Путин не изменит курс, самый лучший способ повысить шансы на установление справедливого и долгосрочного мира - это продолжать нашу активную поддержку Украины", - заявил Энтони Блинкен.

В самих Соединенных Шатах такую позицию разделяют далеко не все. Тем более учитывая, что средства на поддержку украинской армии идут напрямую из карманов налогоплательщиков. Так, республиканка Марджори Тейлор Грин написала на своей странице в соцсети: "18 республиканских предателей, которые проголосовали за то, чтобы 1,7 триллиона долларов направили на защиту границ Украины, но не границ Америки".

С последствиями политики собственных властей вынуждены мириться и жители Старого Света. Несмотря на подступающие морозы - температура воздуха в Германии ниже обычного на 8 градусов - страна сокращает потребление газа. Уже на 12%. В Великобритании массово раскупают электрические одеяла. Оказалось, это дешевле, чем переплачивать за отопление. А британка Рэйчел Коллинз и вовсе решила провести эксперимент и сэкономить на рождественских подарках. Женщина собрала презенты для семьи, покопавшись в ближайших помойках.

Но несмотря на всю абсурдность положения, Европа продолжает настаивать на собственной энергетической независимости и введении потолка цен на российские нефть и газ. Впрочем, Москве есть чем ответить. Как заявил вице-премьер Александр Новак, страна может запретить поставку нефтепродуктов тем импортерам, которые установят подобное ограничение. А добыча российской нефти вероятнее всего сократится почти на 7%. Результат европейцы смогу оценить уже в ближайшее время, все детали российских ответных мер согласуют до нового года.

Анна Пешехонова, Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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