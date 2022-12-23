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В Москве открылась выставка "Россия. Горизонты"

11:45
  • пятница
  • 23 декабря 2022

Экспозиция отражает культурные особенности и традиции нашей страны

В Москве открылась выставка под названием "Россия. Горизонты". На ней представлены картины, фотографии, цифровые инсталляции и даже коллекции одежды, передает "ТВ Центр".

Это работы молодых художников, дизайнеров, фотографов и режиссеров. Авторы затронули такие темы, как преемственность поколений и символизм жизни.

Экспозиция отражает культурные особенности и традиции нашей страны. И наталкивает посетителей на рассуждения об узнаваемых и значимых для каждого россиянина образах.

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Выставка "Россия. Горизонты"
Выставка "Россия. Горизонты"
Выставка "Россия. Горизонты"
Выставка "Россия. Горизонты"
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