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Росавиация продлила до января режим ограничений на полеты в аэропорты юга

09:43
  • пятница
  • 23 декабря 2022

Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку по альтернативным маршрутам

Пресс-служба Росавиации сообщила, что режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 2 января 2023 года.

"Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - уточняется в сообщении.

Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку по альтернативным маршрутам с использованием аэропортов Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Как добавили в ведомстве, остальные аэропорты России работают штатно. На официальных сайтах авиакомпаний можно получить данные обо всех изменениях в расписании работы.

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