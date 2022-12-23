Фура раздавила микроавтобус под Волгоградом: двое погибших, четверо пострадавших

В салоне ехал семилетний ребенок без сопровождения взрослых

Два человека погибли, еще четверо пострадали в страшной аварии с микроавтобусом Mercedes и грузовым автомобилем "КамАЗ" в Волгоградской области.

Микроавтобус следовал из Дагестана в Казань. ДТП произошло на 586-м километре трассы Сызрань – Саратов – Волгоград в Дубовском районе. Среди пострадавших – семилетний мальчик, который ехал в автобусе без сопровождения взрослых.

"В результате ДТП два пассажира микроавтобуса (мужчины) от полученных травм скончались. В больницу доставлены четверо пассажиров автобуса, среди которых семилетний ребенок", - сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Перевозка пассажиров осуществлялась по системе поиска попутчиков. На месте работают сотрудники ДПС и следователи МВД. Обстоятельства аварии уточняются.

Это не единственное ДТП в Волгоградской области, произошедшее сегодня утром. Автобус с рабочими промышленного предприятия врезался в опору моста на юге Волгограда. Пострадали шесть человек - водитель и пятеро пассажиров. Их доставили в больницу.

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