Учебник по истории с СВО и санкциями напишут под руководством Мединского

Первые "наброски" могут появиться в начале 2023 года

Работу над созданием нового учебника по истории возглавит помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. Об этом в пятницу, 23 декабря, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения сообщил, что Мединский "активно общается и с действующими авторами, достигнута договоренность о создании единого учебника по всеобщей истории и единого учебника по истории России".

В новый учебник, по словам Кравцова, будут включены события последних лет: начало специальной военной операции, вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также беспрецедентное санкционное давление.

Ожидается, что создание нового учебника займет около года, а "некие первые наброски учебника" появятся уже к концу января — началу февраля 2023 года, сообщает РИА Новости.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали, что задания, связанные со специальной военной операцией России на Украине, появятся в едином государственном экзамене (ЕГЭ) только после того, как эту тему начнут изучать в российских школах. Вопросы, связанные с вхождением в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, также пока не планируется включать в ЕГЭ.

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