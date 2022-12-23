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Овечкин побил очередной рекорд НХЛ

10:49
  • пятница
  • 23 декабря 2022

Но пока - не главный

В регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Оттаву Сенаторз" в овертайме со счетом 3:2.
Овечкина включили в список величайших спортсменов Вашингтона

Шайбы у победителей забросили Евгений Кузнецов, Сонни Милано, Маркус Юханссон, у проигравших - Алекс Дебринкэт, Дрейк Батерсон.

На счету Александра Овечкина - две результативные передачи. В этом матче россиянин вышел на первое место по количеству бросков в створ ворот в матчах НХЛ (6211), превзойдя достижение Рэя Бурка (6209).

При этом погоня Овечкина за главным рекордом продолжается. Ему осталось забросить одну шайбу, чтобы сравняться с Горди Хоу, занимающим второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (у Хоу 801 гол). Лидирует с 894 шайбами Уэйн Гретцки.

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Александр Овечкин
Александр Овечкин
Александр Овечкин
Александр Овечкин
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