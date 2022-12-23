МИД оценил риск прямого столкновения России и США

Вашингтон все сильнее втягивается в конфликт на Украине

Остается лишь надеяться, что в Вашингтоне прислушаются к голосу разума и не доведут дело до прямого столкновения между Россией и США. Об этом рассказал директор департамента Северной Америки российского Министерства иностранных дел Александр Дарчиев.

В интервью, опубликованном ТАСС в пятницу, 23 декабря, дипломат предупредил, что разрыв дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном может стать реальностью со всеми вытекающими последствиями.

Дарчиев напомнил, что не Россия, а именно США "запустили маховик разрушения двусторонних отношений", сделав выбор в пользу самоизоляции от Москвы.

При этом "Вашингтон теперь пытается перевести стрелки, как будто не нынешняя администрация подвела эти отношения к точке невозврата", рассказал представитель МИД. Он указал, что "инициативно разрывать" отношения с Соединёнными Штатами Россия не собирается, но "злонамеренных провокаций, не оставляющих нам выбора, не потерпим".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские власти сохраняют прежнюю линию поведения в отношении конфликта на Украине. Официальный представитель Кремля отметил, что США продолжают "де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца". При этом во время встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне так и не прозвучали реальные призывы к миру.

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