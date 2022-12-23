Шойгу прибыл в Ижевск для проверки выполнения гособоронзаказа

Министр посетит концерн "Калашников"
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Ижевск.
23 декабря Шойгу проверит выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса.
"Глава российского военного ведомства проинспектирует производственные мощности предприятия концерна "Калашников", - сообщили в Минобороны России.
Концерт "Калашников" выпускает высокоточные боеприпасы и стрелковое вооружение, уточнили в ведомстве.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также: