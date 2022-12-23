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Шойгу прибыл в Ижевск для проверки выполнения гособоронзаказа

10:29
  • пятница
  • 23 декабря 2022

Министр посетит концерн "Калашников"

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Ижевск.

23 декабря Шойгу проверит выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

"Глава российского военного ведомства проинспектирует производственные мощности предприятия концерна "Калашников", - сообщили в Минобороны России.

Концерт "Калашников" выпускает высокоточные боеприпасы и стрелковое вооружение, уточнили в ведомстве.

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