Медведев о потолке цен на газ: "Дебильная русофобия нарастает"

А с ней и обнищание простых европейцев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о потолке цен на российский газ. Решение он назвал "дурацким" по двум причинам.

По мнению Медведева, оно продиктовано не экономической логикой, а "зоологической ненавистью к России", которая исходит из тезиса о том, что "во всем виноваты русские".

"То есть является сугубо волюнтаристской нерыночной мерой. Тем более оно принято с огромным числом оговорок, позволяющим блокировать его применение. А потому по-серьезному не сработает", - написал он в своем Telegram-канале.

Во-вторых, считает Медведев, оно принято от бессилия ЕС повлиять на ситуацию. Поэтому лимит установлен на уровне, который еще пару лет назад показался бы удивительным всем участникам рынка, отметил зампред Совбеза. По его мнению, цены на газ будут сохраняться на весьма высоком для европейских потребителей уровне.

"Вывод: дебильная русофобия, а с ней и обнищание рядовых европейцев нарастают. Merry Christmas", - заключил Дмитрий Медведев.

Накануне Совет Евросоюза утвердил динамический потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час (около 2 тысяч долларов за тысячу кубометров). Механизм начнет действовать с 15 февраля и продлится год. При этом в решении ЕС есть ряд оговорок. Так, после активации механизма динамический лимит будет действовать не менее 20 рабочих дней. Если он будет находится ниже уровня в 180 евро за мегаватт-час в течение трех рабочих дней подряд, механизм будет автоматически деактивирован. Механизм будет применяться к фьючерсным контрактам на месяц, три месяца и на год вперед, но не будет работать для внебиржевых сделок, пишет РИА Новости.

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