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США пообещали Китаю не добиваться независимости Тайваня

11:01
  • пятница
  • 23 декабря 2022

Эта тема стала причиной обострения отношений Пекина и Вашингтона

Соединённые Штаты продолжают придерживаться принципа "одного Китая" и не поддерживают независимость Тайваня. Об этом заявил в пятницу, 23 декабря, американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел КНР Ван И.
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Во время беседы Блинкен заверил Ван И, что Вашингтон открыт к обсуждению руководящих принципов двусторонних отношений между США и КНР, а также готов "ответственно управлять американо-китайскими отношениями и осуществлять сотрудничество в тех областях, где это служит интересам обеих сторон".

Китайский министр призвал США обратить внимание на законные опасения и интересы Китая, подкрепив конкретными действиями слова о сотрудничестве, сообщает ТАСС.

Ранее в КНР уже высказывали резкое недовольство попытками Соединённых Штатов вмешиваться в суверенные дела других государств, в том числе самого Китая. Особое недовольство Пекина вызвало нарушение принципа "единого Китая" поездкой на Тайвань американских политиков без согласования с властями КНР.

Министерство иностранных дел КНР подчеркнуло, что Пекин выступает против вмешательства одних государств в суверенные дела других стран под предлогом защиты прав человека.

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