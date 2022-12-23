США пообещали Китаю не добиваться независимости Тайваня

Эта тема стала причиной обострения отношений Пекина и Вашингтона

Соединённые Штаты продолжают придерживаться принципа "одного Китая" и не поддерживают независимость Тайваня. Об этом заявил в пятницу, 23 декабря, американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел КНР Ван И.

Во время беседы Блинкен заверил Ван И, что Вашингтон открыт к обсуждению руководящих принципов двусторонних отношений между США и КНР, а также готов "ответственно управлять американо-китайскими отношениями и осуществлять сотрудничество в тех областях, где это служит интересам обеих сторон".

Китайский министр призвал США обратить внимание на законные опасения и интересы Китая, подкрепив конкретными действиями слова о сотрудничестве, сообщает ТАСС.

Ранее в КНР уже высказывали резкое недовольство попытками Соединённых Штатов вмешиваться в суверенные дела других государств, в том числе самого Китая. Особое недовольство Пекина вызвало нарушение принципа "единого Китая" поездкой на Тайвань американских политиков без согласования с властями КНР.

Министерство иностранных дел КНР подчеркнуло, что Пекин выступает против вмешательства одних государств в суверенные дела других стран под предлогом защиты прав человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"