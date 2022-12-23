Испания отправила Украине оружие почти на 210 млн евро

Больше половины поставок составляют артиллерийские снаряды

Власти Испании впервые одобрили 12 лицензий на экспорт военного оборудования на Украину на сумму 209,7 млн евро. Документы были выданы межведомственным правлением по регулированию внешней торговли оборонными материалами и материалами двойного назначения.

По сведения El Pais, лицензии были выданы еще в первом полугодии 2022 года. При этом Киев, которому Мадрид в 2021 году не продавал оружие совсем, стал одним из основных направлений экспорта испанских боеприпасов с начала российской спецоперации на Украине.

Более половины, 56%, от общего объема разрешенного экспорта приходится на 155-миллиметровые артиллерийские снаряды.

В октябре генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Мадрид направит Украине четыре системы противовоздушной обороны Hawk. Взамен Испания получит более современные системы ПВО из Германии, Франции и США.

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