За четыре месяца одобрено около 200 законов

Сенаторы подводят итоги осенней сессии - в Совете Федерации сегодня заключительное заседание. За четыре месяца одобрено около 200 законов, передает "ТВ Центр".

В их числе - меры поддержки мобилизованных, уголовное наказание за дезертирство и мародерство, штрафы за пропаганду нетрадиционных отношений.

Не менее важные вопросы на повестке и сегодня - закон о пожизненном заключении за диверсии. Кроме того, удостоверения получили сенаторы от новых регионов - Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

"Сенаторы будут представлять в СФ жителей этих регионов, которые не приняли вооруженный антиконституционный переворот на Украине и восемь лет мужественно защищали свою землю от укронацистов, право сохранить свой язык, историю, культуру, несмотря на постоянные артобстрелы, диверсии, теракты", - заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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