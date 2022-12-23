ФСБ разоблачила агентов СБУ в нескольких регионах России

Задержанные готовили теракты

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) пресекла содействие Службе безопасности Украины (СБУ) со стороны граждан России и Украины. Об этом в пятницу, 23 декабря, рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

Россияне и украинцы, занимавшиеся преступной деятельностью в интересах СБУ, были выявлены в нескольких регионах России: в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области. Задержанные готовили теракты по заданию украинских спецслужб и передавали Украине секретные сведения.

В частности, один из задержанных передал украинской стороне данные о дислокации российских военнослужащих и сведения о передвижениях военной техники, в результате по переданным координатам подразделениями ВСУ был нанесен ракетный удар РСЗО HIMARS.

В отношении этих лиц возбуждены уголовные дела по ст. 275 ("Государственная измена в форме шпионажа", "Государственная измена в форме оказания иной помощи представителям иностранного государства") и ст. 276 ("Шпионаж") Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщает "Интерфакс".

21 декабря Государственная дума России приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за диверсии. Речь идет наказании за создание диверсионного сообщества в России, обучение и содействие диверсиям, а также за их финансирование и пропаганду.

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