Минздрав поручил медикам усилить работу в предстоящие праздники

Прежде всего это касается работы скорой помощи

В период длинных новогодних каникул работа всей системы здравоохранения должна быть усилена. Об этом заявил в пятницу, 23 декабря, глава Минздрава Михаил Мурашко.

Мурашко провел заседание оперативного штаба Минздрава с участием руководителей органов управления здравоохранением регионов, посвященное подготовке медицинской службы к работе в период новогодних и рождественских праздников.

Министр подчеркнул, что во время праздничных нерабочих дней все россияне должны иметь возможность получить качественную медицинскую помощь.

Властям регионов поручено усилить контроль за работой служб, участвующих в оказании скорой и неотложной медицинской помощи населению, включая укомплектованность выездных бригад.

Кроме того, в регионах должно быть организовано медицинское обеспечение организованных групп детей, участвующих в праздничных мероприятиях, сообщает ТАСС.

Ранее россиян предупредили, что массовые новогодние мероприятия могут представлять опасность с учетом роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко выразил мнение, что российским регионам лучше отказаться от "всякого рода организаций массового празднества", поскольку это может спровоцировать еще больший рост заболеваемости.

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