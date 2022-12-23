В столице открылись еще 11 пунктов сбора новогодних подарков "Москва помогает"

С декабря в столице собрано почти 43 тысячи новогодних подарков
В столице открылись еще 11 пунктов сбора новогодних подарков в рамках проекта "Москва помогает". Они располагаются на площадках зимнего фестиваля "Путешествие в Рождество", а также на ВДНХ, на катке у Северного речного вокзала, в парке "Сказка" и на смотровой площадке "Воробьевы горы".
"Создать зимнюю сказку для других и передать теплые пожелания можно в каждом округе города. Москвичи уже отметили удобство расположения точек и новогоднюю атмосферу, созданную благодаря украшенным домикам-шале. С декабря в столице собрано почти 43 тысячи новогодних подарков", - сообщила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.
В основном горожане передают теплые вещи для участников специальной военной операции - их собрано уже более 20 тысяч. Кроме того, москвичи принесли более 12 тысяч сладких новогодних наборов, а также почти 5 тысяч детских книжек и игрушек.
Адреса пунктов, которые открылись 23 декабря:
- арка главного входа ВДНХ (проспект Мира, д. 119, стр. 227);
- переход от Манежной площади к площади Революции;
- Парк Горького;
- ул. Городецкая, вл. 1;
- Ореховый бульвар, вл. 24;
- Бульвар Дмитрия Донского, вл. 11;
- ул. Профсоюзная, вл. 41;
- Сиреневый бульвар, вл. 1.
- смотровая площадка "Воробьевы горы" (ул. Косыгина, д. 28);
- каток в парке Северного речного вокзала (Ленинградское шоссе, д. 51);
- парк "Сказка" (ул. Крылатская, д. 18).Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"