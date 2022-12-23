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Собянин утвердил строительство семи объектов различного назначения за счет частных инвестиций

12:01
  • пятница
  • 23 декабря 2022

Объем инвестиций оценивается в 12 млрд рублей

Столичные власти одобрили планы строительства семи объектов различного назначения, в том числе детских садов, Центра инноваций и импортозамещения и Музея искусств. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Проекты будут реализованы за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда.

Так, в поселении Рязановское планируется построить четыре объекта образования, в том числе два детских сада, в поселении Воскресенское появится Центр инноваций и импортозамещения, в Даниловском районе построят Музей искусств, а в районе Левобережный - многофункциональный общественно-деловой центр.

Общая площадь будущих объектов составит больше 87,5 тыс. кв. м, будет создано более 3,2 тыс. рабочих мест. Планируемый объем инвестиций в реализацию проектов - 12 млрд рублей.

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