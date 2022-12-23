Заммэра Бочкарёв: Более 85 тыс человек переехали в новые квартиры по программе реновации

В эксплуатацию введено 227 новых домов

В новые квартиры по программе реновации уже переехали более 85 тысяч человек.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Всего организовано переселение 98,1 тысяч жителей.

Всего с начала реализации программы введено в эксплуатацию 227 новых домов – это 3,1 миллиона квадратных метров жилой площади. 207 новостроек уже переданы под заселение.

"В настоящий момент продолжается строительство 164 домов с жилой площадью 2,6 миллиона квадратных метров", – добавил Бочкарев.

В проектировании находится 225 объектов мощностью 4,5 миллиона квадратных метров. 579 старых жилых домов сегодня расселяются или уже полностью расселены, из них по технологии "умного сноса" демонтированы 132 дома.

В Москве улучшить свои жилищные условия и расширить жилплощадь хотят 47% респондентов, являющихся собственниками жилья. Каждый восьмой из них (13%) намерен улучшить свои жилищные условия с помощью программы реновации, сообщил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко. Он отметил, что различные архитектурные решения программы реновации делают жилые кварталы более индивидуальными и привлекательными для москвичей.

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